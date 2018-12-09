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ثقافة

منحرمش العمر منك.. الأوبرا تحتفل بذكرى رحيل فريد الأطرش

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:39 م
الأوبرا تحتفل بذكرى
الأوبرا تحتفل بذكرى رحيل فريد الأطرش
احمد عبد القوى
وسط مئات المحبين لفنه الراقي احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، بالذكرى الـ 44 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى على المسرح الكبير مساء اليوم الأحد.

وبحسب بيان، تضمن البرنامج نخبة مختارة من ابداعات الراحل منها مش كفاية، قلبى ومفتاحه، محتار يا قلبى مايكونش ده اللى اسمه الهوى، دويتو يا سلام على حبى وحبك، بنادى عليك، يا بدع الورد، ليالى الانس، علشان ماليش غيرك، اياك من حبي، روحى وروحك، يا ساعة، نورا، منحرمش العمر منك، دويتو ماتقولش لحد، موسيقى بنادى عليك.. اداء اسماعيل صادق، مي حسن، خالد شهدى، محمود درويش، ايات فاروق، خالد عبد الغفار، غادة ادم، وليد حيدر وسوليست العود محسن ابراهيم.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.

وتوفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا ألحانًا خالدة ما زلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
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