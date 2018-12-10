ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دون مضادات حيوية اقضي على الكحة في دقائق

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكنك القضاء على الكحة بكوب من هذا المشروب العجيب، خلال وقت قصير جدا وبمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك، إليكِ مكونات المشروب وطريقة تقديمها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى وبإمكان المشروب تخفيف ألم الحلق وعلاج السعال في وقت قياسي.

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:

كوب من الماء المغلي
حبتان من الموز ناضجتان

طريقة التحضير:
اهرسي الموز وضعيه في وعاء وأضيفي إليه الماء المغلي واتركي المزيج ينقع لمدة 30 دقيقة وحين يبرد المزيج أضيفي العسل، بإمكانك تصفية المزيج وتناول كوب منه إلى كوبين وستدهشين من إختفاء السعل تدريجيا.
loading...

ترشيحاتنا

اليوم .. أولى جلسات محاكمة زوجة وعشيقها وآخرين لقتلهم زوجها بالجيزة

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

نائب رئيس هيئة البترول: أسعار البنزين ممكن أن تنخفض في حالة واحدة.. فيديو

إسرائيل تدعو 3 دول لإقامة محور إقليمي في المنطقة

تفاصيل مشاجرة طبيبين في غرفة عمليات مستشفى الباجور ..فيديو

مدير المستشفيات بالمنوفية يرصد تفاصيل اعتداء طبيب نساء على زميله

أول تعليق من المدير الفني لـ الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش

للحصول على أسنان بيضاء .. عليك اتباع هذه الطرق

عبدالحفيظ يكشف ملعب مباراة جيما .. ويؤكد الأهلي دخل مرحلة القلب الجامد

أقدم سجين في مصر: أخذت الثأر من قاتل والدي بالملعقة

ثعبان ضخم يلتهم طائرا بطريقة مرعبة فى أستراليا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn
عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟