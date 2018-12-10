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أخبار العالم

الإعلام السوري الرسمي يعارض نفسه حول تعرض مطار دمشق لأي عدوان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:34 ص
صورة أرشيفية - مطار
صورة أرشيفية - مطار دمشق
طارق موسى
نفى الإعلام الرسمي السوري صحة تعرض مطار دمشق الدولي لأي نوع من العدوان، يأتى ذلك بعدما كان أورد في وقت سابق ان الدفاعات السورية تصدت لأهداف جوية قرب المطار.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد حذفت الخبر المتعلق بالتصدي لأهداف جوية فى وقت سابق بعدما كانت نقلت عن مراسلها أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي".

ونقل مراسل الوكالة بعدها عن مصادر في مطار دمشق الدولي أنه "لا يوجد عدوان على المطار والحركة طبيعية".

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس "يبدو أنه إنذار خاطئ".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات هزت منطقة قريبة من مطار دمشق الدولي تحوي مستودعات أسلحة، من دون أن يتمكن من تحديد أسبابها.

وكانت دمشق اتهمت نهاية الشهر الماضي إسرائيل بقصف أحد مواقعها العسكرية في منطقة الكسوة جنوب دمشق. وذكر المرصد السوري يومها أن القصف استهدف "مستودعات أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية" التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

والضربة "الإسرائيلية" الشهر الماضي كانت الأولى في سوريا منذ حادث إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية روسية من طريق الخطأ، وذلك في معرض ردها على صواريخ إسرائيلية في 17 سبتمبر
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