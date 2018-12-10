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حوادث

ضبط عاطل بـ 15 لفافة هيروين برأس غارب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:25 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من الهيروين المخدر.

كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "ماجد ط ف" 21 سنة - عاطل، وبحوزته 15 لفافة بلاستيكية بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر تم تحرير المحضر رقم 2474 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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