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رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مؤمن زكريا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا لحسم مشاركته في التدريبات.

وكان الأهلي قد حقق فوزا على نجوم السادات الودية اليوم بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.
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