ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

رئيس لجنة الفتوى السابق: إبعاد السنة عن القرآن هدم الدين

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:10 م
رئيس لجنة الفتوى
رئيس لجنة الفتوى السابق
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور عبدالهادي زارع رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إن الأزهر ليس مشرعًا وإنما ناقل عن الشرع، وإن منهج الشريعة يقوم على الاتباع وليس الابتداع، منبهًا على أن من يريد أن يبعد السنة عن القرآن فهو يريد أن يهدم الدين.

وأضاف زارع، خلال كلمته في ملتقى هيئة كبار العلماء، المنعقد بقاعة الإمام محمد عبده بالدراسة، أن القرآن نبه على ذلك فقال الله «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»، فالاتباع منهج مرتبط بشريعة الإسلام.

وأشار إلى أن الله اختص لنفسه بالتشريع في قطعي الثبوت والدلالة، وفوض البشر في نصوص أخرى وهي قطعي الثبوت ظني الدلالة، احترامًا لعقل الإنسان وملكاته، وإن الميراث من النصوص قطعية الثبوت والدلالة.

وشدد على أن نزع الفقه عن الشريعة هو عمل يهدم الشريعة الإسلامية أيضًا، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة وهذا يقتضي أن تكون متحركة إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، مشيرًا إلى أن منهج الشريعة الإسلامية يقوم على الاتباع وليس على الابتداع والهوا، مستدلًا بقوله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (سورة الجاثية: 18).
loading...

ترشيحاتنا

نائب لبناني يطالب بقطع رأس راغب علامة.. وضجة على مواقع التواصل

الشرطة الفرنسية تلاحق طلبة المدارس.. فيديو وصور

وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يوما واحدا

نائب السفير الأمريكي ترتدى زيا برتقاليا في الذكرى 70 لحقوق الإنسان

طالب ثانوى يشعل النيران فى زميله بمدرسة بالأقصر

الأهلي يفوز على نجوم السادات 7-0 وديًا

الضنا غالي .. رفض طليقها رؤيتها لأولادها فانتحرت بمبيد حشري بمنزلها في الفيوم

نصر فريد واصل: لا يمكن الحكم على الأرباح البنكية بالربا

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة.. فيديو

الأهلي يطلب حضور 30 ألف مشجع في مواجهة جيما الإثيوبي بدوري الأبطال

فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة

موجيريني: استقرار مصر وتنميتها من أولويات الاتحاد الأوروبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

تكريم لبناني لـ درة عن مجمل أعمالها.. صور

وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح ..صور

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة
بصوت رائع.. سهام صالح تغني في صدى البلد وصفولي الصبر لأم كلثوم .. فيديو
شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو
السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟