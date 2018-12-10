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أخبار البلد

إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل حقيبة راكب بمطار برج العرب.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة داخل حقائب راكب.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية القادمة من الكويت اشتبه وليد عيسى رئيس الوردية وعلى محمد على مأمور الحركة فى الراكب م . ص . ع مصرى الجنسية لكثرة تردده وسفره وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف حسن على مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص فتم تأييد الاشتباه، وبالعرض على الدكتور طارق صلاح الدين قرر تشكيل لجنة من دينا إبراهيم نصر الله وصبحي محمود مأمورى الحركة تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية بحضور ساري عبد الحليم أمن جمركي ونشأت فؤاد بالتهرب الجمركى لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا.

وبتفتيش حقيبة الراكب تبين وجود كمية من الملابس و14 علبة هاتف محمول فارغة و13 شاحن و13 سماعة، تم العثور على عدد 13 هاتف محمول ماركة آيفون موديلات وسعات مختلفة.

قرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط رقمى 66 و67 لسنة 2018.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والعدوي مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية وعبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركي.
إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل حقيبة راكب بمطار برج العرب.. صور
إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل حقيبة راكب بمطار برج العرب.. صور
إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل حقيبة راكب بمطار برج العرب.. صور
إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة داخل حقيبة راكب بمطار برج العرب.. صور
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