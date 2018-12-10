اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية والحوثيين

كشف مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن عن أن الحكومة اليمنية والحوثيين أبرما اتفاقا جديدا حول إطلاق عدد معين من السجناء سيعلن عددهم قريبا، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لعدم التصعيد في تعز والحديدة.



وكانت محادثات السلام اليمنية قد انطلقت في السويد، يوم الخميس الماضي، بحضور وفدي الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، والمبعوث الدولي إلى اليمن، بالإضافة إلى وزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث والستروم.



وفي وقت سابق، أكد جريفيث أن طرفي الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.



كما أعرب عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف قائلا: "كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية".