أردوغان يشمت في فرنسا: مشغولون اليوم في امتحان الديمقراطية!

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقوى هجوم على وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الدولية، قائلا "ينبغي أن يتوقف من اليوم، تلقين تركيا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".



وفي إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انتقد أردوغان إزدواجية جهات لم يسمها في التعاطي مع أحداث حي "تقسيم" بإسطنبول في مايو 2013، في حين تصمت حيال ما يجري فرنسا.



وأضاف أن "الذين كرّسوا جهودهم للدفاع عن حقوق الإنسان في أحداث تقسيم، صاروا صما بكما عميا تجاه ما يجرى في باريس".



وتعليقا على مظاهرات باريس، قال الرئيس التركي: "في أحداث جزي بارك أقمتم الدنيا. هل لكونها وقعت في تركيا ؟".



وحول اللاجئين، قال أردوغان: "إن الذين دعونا إلى فتح حدودنا أمام ملايين اللاجئين، استقبلوا نفس اللاجئين المتوجهين نحوهم بأكثر التدابير قساوة، من هم المدافعون عن حقوق الإنسان نحن أم هم؟ ".



وتساءل أردوغان بالقول "أين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في العالم، من الأحداث في فرنسا، وهولندا، وبروكسل ؟ لم نسمع منهم الأحداث التي تجري هناك".



وتابع " تعالوا أنشرو ما يحدث هناك مثلما نقلتم ونشرتم أحداث حي "تقسيم"، ولكنهم لا يفعلون، لماذا؟ لأنهم ليسوا صادقين".



وأكد أن البلدان التي كانت تنتقد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في تركيا، منشغولون اليوم في امتحان الديمقراطية، وحقوق الإنسان على أراضيهم، مبينا أن الديمقراطية لا تقاس في الأيام الجميلة فقط بل في الأيام العصيبة.