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أخبار العالم

تصريحات ماي عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعصف بالجنيه الاسترليني

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:51 م
رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا
رحيم يسري
هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له منذ ابريل 2017، أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد قرار رئيسة وزراء بريطانيا تأجيل تصويت البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وأعلنت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم تأجيل التصويت الذي كان مقررًا غدًا الثلاثاء، في ظل انقسام البرلمان تجاه الاتفاقية، مؤكدة ان اتفاقية "بريكست" هي الأفضل بالنسبة لبريطانيا.

وبعد تصريح ماي هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنحو 1.5% إلى 1.2527 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ابريل 2017، كما انخفض الاسترليني مقابل اليورو بنحو 1.6% ليرتفع اليورو إلى 0.9080 إسترليني.
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