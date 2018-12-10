شاهد .. فتاة تغير بشرتها بفيتامين C

نشر موقع Cosmopolitan صورة لشابة تعرضت لأشعة الشمس فظهر النمش بكثرة على بشرة وجهها.



وفي التفاصيل، فقد نشرت صورة الشابة قبل وبعد تعرضها لأشعة الشمس على موقع Reddit من خلال مستخدمة اسمها NeverMeant125.



وعلقت الشابة على صورتها بالقول إنها كانت تعرض بشرتها للشمس كثيرًا ولا تطبق الكريم الواقي من الشمس ولا تضع المرطب، فضلًا عن أنها كانت تضع الكثير من مستحضرات المكياج ما أدى إلى ضرر واضح في بشرتها.



وقالت إنها منذ 4 سنوات بدأت تعتمد روتينًا جماليًا خاصًا ببشرتها، من خلال تقشيرها، تنظيفها والعناية بها مع تطبيق كريم واق من أشعة الشمس يوميًا.



وقد حرصت الشابة على تطبيق مستحضرات غنية بالفيتامين C الذي يحمي البشرة ويُوحد لونها مع الوقت.