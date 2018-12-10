مظهر شاهين: أؤيد إلغاء خانة الديانة في البطاقة ووضعها في شهادتي الميلاد والوفاة

قال الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إنه يجب إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.



وأضاف مظهر شاهين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإسلام في مصر منذ 1424 سنة متابعا أن أول بطاقة شخصية تم إصدارها في عهد الملك فؤاد، لم يكن فيها خانة الديانة وبها الاسم ولون العين ولون الشعر والطول ولون البشرة وهي بيانات شخصية تصف صاحب البطاقة.



وكشف الشيخ مظهر شاهين، أنه في عام 1955 صدر قانون 181 في عهد الراحل جمال عبد الناصر وتم وضع خانة الديانة، متابعا أنه قبل هذه الفترة كانت تتم مراسم الزواج والمواريث وغيرها من الأمور.



وطالب مظهر شاهين، بأن يتم وضع خانة الديانة في شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة لأن وضع خانة الديانة في البطاقة الشخصية قد يؤدي إلى التمييز.