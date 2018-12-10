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ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب تدخينها الشيشة.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
فيديو
كشفت الإعلامية "ريهام سعيد"، عن أسباب تدخينها للشيشة.

وقالت "ريهام"، خلال تقديمها برنامج "صبابا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «هتكلم في موضوع كنت رافضة إني أتكلم فيه، ولأول مرة هطلع أقول حاجة غلط، أنا للأسف بعملها، وهعترف إني بعملها علشان مش بخاف من حد، ولا بتكسف، لإنى حرة أعمل إللي أنا عايزاه».

وأضافت: «في حياتي الطبيعية بكون إنسانة طبيعية وبعمل كل حاجة»، وتابعت: «هحكي حكايتي مع الشيشة، كان عندي صورة علي النت وأنا ماسكة الشيشة، وناس كتير دخلت تشتمني، مع إن الناس كلها في الكافيهات بتشرب شيشة».

وأشارت: «من عشر سنين أول ما ابتدت الشيشة تظهر كنت مستخفة الموضوع، ومكنش ليا علاقة بيها، وعدت الأيام والسنين، وجيت من حوالي 5 سنين سافرت بيروت، وكان عندي واحدة صاحبتي قالتلي مش هتشربي شيشة، وغصبت عليا، وجربتها لقيتها حاجة لطيفة».

وتابعت: «الشيشة لطيفة إنك بتشربها ومش لازم تتكلم مع حد، وبتكون خرجت واتبسطت لوحدك، وأنا بنفخ بس مش بعرف أخذ النفس علي صدري».
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