ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومؤسساته الإعلامية تستدعي تحركا دوليا عاجلا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ" (التابعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو)، بما في ذلك اقتحامها لمدينة رام الله بطريقة عدوانية استفزازية، قامت من خلالها بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ما أدى الى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي.

كما أدانت الوزارة - في بيان لها مساء اليوم الاثنين - اقتحام قوات الاحتلال مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" واستهدافها لموظفي الوكالة بقنابل الغاز المسيل للدموع وعبثها بكاميرات المصورين واقتحامها لغرفة الخوادم الإلكترونية، واحتجاز الموظفين داخل المبنى ومنعهم من مغادرته.

وأكدت أن استهداف الاحتلال للإعلام الفلسطيني ومؤسساته هو حلقه من حلقات الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الإعلام الفلسطيني بشكل خاص، في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشددت الوزارة على أن هذه الحرب والاعتداءات المتكررة على شعبنا ومؤسساته الإعلامية تزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية، مؤكدة أن الإعلام الفلسطيني سيبقى الحارس الأمين لنقل معاناة شعبنا الى العالم اجمع وفضح جرائم الاحتلال.

وأشارت إلى أنها تواصل عملها الدؤوب لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه على كافة المستويات الثنائية والمتعددة، مطالبة المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الأممية ذات الصلة بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وإلزامها بالشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي.
loading...

ترشيحاتنا

الضنا غالي .. رفض طليقها رؤيتها لأولادها فانتحرت بمبيد حشري بمنزلها في الفيوم

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

الجيش السوري يصدر أمرا غير مسبوق.. لهذا السبب

درة تبهر الحضور بفستان أنيق خلال تكريمها في لبنان.. صور

رافاييل بينيتيز يقلق دفاع نابولي من خطورة محمد صلاح

الآثار تكشف آخر التطورات فى تحقيقات فيلم الهرم الإباحي

ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم

الأهلي يقترب من التعاقد مع ستيف بروس مديرا فنيا للفريق

بعد رحيل محمود القلعاوي .. أبرز إفيه حذفه التليفزيون من مسرحية الجوكر

إبراهيم حسن: في انتظار صفقتين من العيار الثقيل.. وهذا موقفنا من تدريب الأهلي

مدير مكتب الأهرام بباريس: ما فعله ماكرون الليلة قمة القوة .. فيديو

التموين تكشف رقما صادما عن عدد رصد من لا يستحقون دعم البطاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟