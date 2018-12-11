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أخبار البلد

سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:56 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة ستبدأ التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني من أول يناير 2019 ولمدة 3 أشهر، بعدها يبدأ التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية خلال تفقده اليوم الثلاثاء، مركز معلومات الوزارة بعد تطويره: إنه يجري حاليا استكمال تدريب موظفي 27 مديرية القوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة، على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تدريب من سيقومون بالعمل في 12 مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لكافة الأنشطة، وجار استكمال التدريب في 15 مديرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها، وتسهيل الاطلاع على المعلومات، وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، فضلا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث.

وأوضح وزير القوى العاملة أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين؛ حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين الوزارة ومديرياتها علي استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب علي البرامج وتشغيلها حتى الآن ما يزيد عن الثلاثين شهرًا.

وقال "سعفان": إنه تم خلال هذه الفترة إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت، وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه ، كما تم إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية، وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها في سهولة ويسر وانسيابية في العمل، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وارشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور
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سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور

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