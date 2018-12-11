ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تطلق تقريرها القطاعي لسلاسل القيمة الإقليمية بشمال القارة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
يطلق مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا بعد غد "الخميس" على هامش المعرض التجاري "البين - أفريقي"، الذي يبدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة ويستمر حتى الاثنين المقبل، تقريره الأخير تحت عنوان (مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا : التشخيص القطاعي).

وذكر المكتب، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن التقرير، المعدّ في إطار عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم التكامل الإقليمي وتنمية التجارة والتحول الهيكلي للاقتصادات من خلال النهوض بالمبادلات دون الإقليمية، سيركز على 10 قطاعات من الأنشطة تم اختيارها وفقًا لأهميتها لاقتصادات المنطقة دون الإقليمية وإمكانياتها التنموية كالطيران، أو السيارات أو الطاقات المتجددة.

وأوضح أن هذا التقرير هو أحدث نتائج سلسلة من الأبحاث التي اضطلع بها مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2013 بشأن دور سلاسل القيمة في تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الهيكلي في شمال أفريقيا.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أن مكتبها بشمال أفريقيا يهدف إلى دعم التنمية في بلدان دول الإقليم وهى (تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا) ومساعدتها في بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة بالإسهام في تحولها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاهتمام بموضوعين أساسيين هما (الاندماج الإقليمي في شمال أفريقيا، الإشكاليات المتصلة بالقدرات والتشغيل والتنمية العادلة في المنطقة).
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم وعمر فريال يوسف الحقيقي

شاهد.. السلطانة هويام تزور الأهرامات

هذا الصباح يعرض تقريرا عن الكوميديان الراحل محمود القلعاوي.. فيديو

محمد يوسف: مقولة هوية الأهلي ضاعت مع كارتيرون صحيحة

موقف مجموعة ليفربول محمد صلاح قبل الجولة الأخيرة بدورى أبطال أوروبا

السترات الصفراء لـ ماكرون: 100 يورو لا تكفي.. موعدنا السبت

القيعي: حجم الانقسامات حول ستيف بروس ضخمة للغاية

أجايي يشارك في تدريبات الأهلي

مصطفى يونس: طالبت إدارة المصرى بالتعاقد مع مدير فني جديد

تصعيد جديد من حركة السترات الصفراء بعد خطاب ماكرون

مفوض الاتحاد الأفريقى: معرض القاهرة أول تفعيل لاتفاقية التجارة الحرة.. فيديو

الكنيسة البطرسية تحتفل بالذكرى الثانية لشهداء الحادث الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

رئيس الأفريقي للاستيراد والتصدير: القارة السمراء تصنع التاريخ فى مصر.. فيديو
أوباسانجو: سعدت بإقامة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمصر.. فيديو
المرور: انخفاض الكثافات المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟