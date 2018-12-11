الإعلامية منى المراغي لـ صدى البلد: مذيعات زمان كانوا هوانم.. ونفتقد الدور التربوي للإعلام.. فيديو وصور

قالت الإعلامية منى المراغي إن القضايا التربوية غائبة عن الإعلام المصري، لافتة إلى أن برامج الأطفال لا تقدم بشكل مناسب على الشاشة.



وأضافت "المراغي"، خلال استضافتها بندوة بموقع "صدى البلد": "لا أحب التعليق على ما يقدمه الزملاء، لكن شاهدت مذيعة برنامج أطفال على قناة on tv تقول لطفلة: "هاتجوز بباكي على مامتك"، وهو أمر غير لائق على الإطلاق، فكيف يكون هذا برنامج أطفال؟".



وتابعت: "هناك مذيعة أخرى تقدم برنامجا شبه استقصائي أداؤها استفزني للغاية نظرا لأنها تستخدم لغة وألفاظا خارجة".



واستطردت: "المذيعة زمان كانت هانم حتى مذيعات الربط كانوا هوانم، ولا أستطيع أن أقول إن كل الموجودين على الشاشة سيئون، لكن هناك نماذج جيدة مثل إيمان الحصري، وأتابع الكثير من البرامج لكن ليس هناك برنامج بعينه أنتظره".

