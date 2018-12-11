فحص 39 ألف مواطن في حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم فحص 39 ألفا و886 مواطنًا على مستوى المحافظة ضمن حملة 100 مليون صحة التي دعا إليها الرئيس السيسي بنسبة بلغت 15.7% من المستهدف، من بينهم 19 ألفا و510 مواطنًا بمركز العريش، و12 ألف 327 مواطنًا ببئر العبد، و4538 مواطنًا بالشيخ زويد، و1050 مواطنًا برفح، و1246 مواطنًا بالحسنة، و1215 مواطنًا بنخل.





وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهر أن 38 ألفا و246 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و1640 نتيجتهم إيجابية مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص 26 ألفا و297 طبيعية، بينما 3589 حالة ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 36 ألف و700حالة طبيعية، و3186 حالة السكر مرتفع.





وتابع "شوشة" أن مركز نخل حقق أعلى نسبة من المستهدف وهي 35.6%، قياسا بعدد السكان بينما حقق مركز رفح أقل نسبة وهي 3% من المستهدف، بسبب انتقال المواطنين من رفح والإقامة في تجمعات بمناطق العريش وبئر العبد ووسط سيناء، مشيرا إلى توفير فرق متحركة للوصول إلى تلك التجمعات وتوقيع الكشف والفحص الطبي علي المقيمين بها.





أشار المحافظ الي وضع خطة زمنية لتوفير نقاط طبية في مختلف المصالح الحكومية والمناطق والتجمعات التي ليس بها نقاط ثابته، مشددًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لنقاط الفحص وتلافي السلبيات التي ظهرت خلال الأيام الماضية.





وأكد الدكتور رمضان إسحاق، المنسق العام للحملة، أن الحملة تستهدف 254 ألف و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألف و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألف و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألف و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألف و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.



