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تعليم

وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
همت الحسيني
عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور كل من مها الشربينى وكيلة المديرية، وحامد أبو العينين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور احمد هيكل مدير عام التعليم العام، وإبراهيم العدل، مدير عام الخدمات، ووليد محيي، مدير أمن المديرية، وحازم الألفي، مدير المكتب الفنى ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية لمناقشة التعليمات الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي.

وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بمديري الإدارات التعليمية ثم الحديث مباشرة عن الأمتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي، حيث يبدأ الامتحان من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١/١٣ ويستمر حتى الخميس الموافق ٢٠١٩/١/٢٤.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعلان جدول الامتحان قبل وقت إنعقاده بوقت كافى وبالأماكن الظاهرة بالمدرسة وضرورة إخطار الطلاب بموعد بدء الإمتحان وسيتم احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب فى الصف الاول الثانوى للعام الدراسي الحالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ فى ضوء نتيجه الإمتحانيين المقرر عقدهما فى نهايه الفصل الدراسى الثانى، مضيفا أنه بالنسبة لطلاب الدمح الصف الأول الثانوى العام المقيدين على نظام الدمج أسوة بما هو متبع فى الأعوام السابقة.

كما أكد على اتخاذ إجراءات إدارة الامتحانات من حيث (الطباعة والتظريف والتوزيع)، وذلك على مستوى جميع المدارس الثانوية العامة التابعة لإدارتكم علما بأن الأسئلة مدمجة مع اوراق الإجابة ويراعى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.

وشدد أيضًا على ضرورة موافاة التعليم الثانوى بالمديرية بتقرير إحصائي عن نسب الحضور والغياب للطلاب عن كل يوم امتحان وموافاته بتقرير يومي عقب انتهاء الجلسة الامتحانية بداية من يوم ٢٠٠١٩/١/١٣ حتى نهاية الامتحانات.

واشار الى أنه بخصوص امتحانات الشهادة الاعدادية فهي مسئولية موجهي عموم المواد مسئولية كاملة، مؤكدا على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وفقا للمعايير التى حددها المركز القومى التربوى والامتحانات، مشددًا على ضرورة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرة الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق.

كما أكد على تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعدادات التام الامتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ وضرورة وجود المتابع من الساعة السابعة ونصف حتى خروج آخر طالب كما نبه على مديرى الإدارات التعليمية وموجهي المواد الالتزام بالبروتوكول المنظم لتواجد الخدمة العامة بالمدارس على أن تكون في مصلحة الطالب أولا وأخيرا.
وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام
وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام
وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام
وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام
وكيل تعليم الدقهلية يبحث استعدادات عقد امتحانات نصف العام
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