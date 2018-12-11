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علي السيد: مصر تساعد الدول الإفريقية للقضاء على الصراعات العرقية والطائفية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن مصر تريد أن تكون شريكا للدول الإفريقية في التنمية، مشيرا إلى أن مصر تدخل أفريقيا من أجل السلام والأمن والتنمية بس أساسات شريفة عكس دول أخرى مثل قطر وإسرائيل وتركيا وإيران.

وأضاف «السيد» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر تساعد الدول الإفريقية للتخلص من الصراعات العرقية والطائفية.

وأوضح «السيد» أن مصر تسعى لنقل الخبرات والتجارب إلى القارة السمراء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يسير بمفهوم جديد في التعامل يختلف عن جمال عبد الناصر وأنور السادات.
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