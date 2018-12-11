احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بقنصلية الإسكندرية

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية "مسرح سيد درويش"، احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ورولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والسفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية.



وفي بداية كلمته رحب السفير حسام الدباس بالحضور، وقال: تغمرنا السعادة بتشريف الحضور لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وقال الدباس، إن القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هي التي وقفت ضد الإرهاب ومنعت تقسيم الدول العربية.



وأضاف أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدل على مثابرة الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض.



وأكد أن دولة فلسطين لها شعبا يحميها وقيادة تسير على دربه منذ قيادة الرئيس ياسر عرفات، وبعده الرئيس محمود عباس أبو مازن، مضيفا أننا أصحاب الأرض ولن تموت حريتنا، موعدنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تحيا القدس تحيا فلسطين وتحيا الأمة العربية.