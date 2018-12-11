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أخبار البلد

التضامن توجه بتوفير الرعاية لأسر العقار المنهار بالإسكندرية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:16 م
غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
انتقل فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وإدارة غرب الاجتماعية ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الطارئة إلى موقع سقوط أسقف حجرات أحد المنازل الكائن ١٠ شارع وادي النطرون غيط العنب حي غرب للمعاينة.

وتبين أن العقار مكون من ارضي وثلاث طوابق علوي وسقوط سقف الدور الثالث حتى الدور الأرضي ويقيم بالعقار سبع أسر بواقع ٢٨ فردا ونتج عن الحادث وفاة طفلة وحالة إصابة وخسائر ممتلكات.

وتم توزيع بطاطين بعدد أفراد الأسر المتضررة وهم ٢٨ فردا من إدارة غرب كما تم صرف مساعدة استثنائية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بواقع خمسمائة جنيه لأسرة الطفلة المتوفاة ومائة جنيه لحالة الإصابة، وجار استكمال محضر الشرطة وجميع المستندات لصرف مستحقات المتضررين من خسائر الممتلكات والإعاشة وتعويض الوفاة والإصابة من اداره غرب الاجتماعية.

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