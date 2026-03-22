قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران
أمين مفتاح كنيسة القيامة: التوترات الإقليمية لم تؤثر على طقوس وشعائر عيد الفصح.. خاص
ثنائي الزمالك يخضع لاختبار منشطات بعد مباراة أوتوهو في الكونفدرالية
مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي
قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة
بعد هزيمة الترجي .. توروب يتحدي الأهلي ويرفض الرحيل المجاني
تفاصيل إجراءات تسجيل الآثار العقارية وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يؤكد إمكانية زيارته تل أبيب في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل

فرناس حفظي

أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقناة 14 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يزور إسرائيل في أبريل المقبل لتسلم جائزة إسرائيل، رداً على سؤال حول الزيارة، حيث قال: "نعم، يبدو ذلك".

ومن جانب آخر، كشفت تقارير إسرائيلية عن جهود دبلوماسية متسارعة تُبذل خلف الكواليس، تقودها كل من مصر وقطر و تركيا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، وذلك قبل انتهاء مهلة الإنذار التي حددها.


وبحسب مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، فإن السيناريوهات المطروحة تتراوح بين التوصل إلى “صفقة في اللحظات الأخيرة” أو الانزلاق نحو تصعيد قد يمتد لأشهر.

وأشاروا إلى أن أحد الخيارات يتمثل في اتفاق تدريجي تسمح بموجبه طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل تخفيف واشنطن لهجماتها.


وأضافت المصادر أن ترامب يسعى لتجنب سيناريو يظهر فيه وكأنه خسر المواجهة، خاصة في حال تمكنت إيران من فرض سيطرتها في مضيق هرمز، وهو ما يدفعه للبحث عن مخرج سياسي يمنحه “صورة الانتصار”.


وفي السياق، أكدت المصادر أن إسرائيل “لا تملك خيارًا سوى الالتزام بقرارات ترامب”، رغم تفضيلها استمرار الهجمات، لافتة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة.


كما أوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يفضل إرسال قوات برية، إلا أنه قد يلجأ إلى تصعيد أكبر في حال فشل الوساطات، بما في ذلك محاولة تحقيق مكاسب ميدانية مثل السيطرة على جزيرة خارك النفطية.


بالتوازي، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، تشمل مواقع حكومية ومنشآت نووية وصاروخية.

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الأمريكي إنه بعد ثلاثة أسابيع من بدء حرب إيران، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مناقشات أولية حول المرحلة التالية وما قد تبدو عليه محادثات السلام مع إيران، بحسب ما نقله الموقع عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع.

وقالت المصادر إن مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، يشاركان في المناقشات المتعلقة بإمكانية إطلاق مسار دبلوماسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل جائزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

توروب

بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الأقصر .. مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بين الدير والمطاعنة

جانب من الحدث

جولة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد انتظام وجاهزية المرافق الحيوية

خضروات ..ارشيفيه

الطماطم بـ50 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

حقيقة واقعة المصليين بشيراتون

صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد