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رياضة

نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي إلى برج العرب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أوضحت إدارة الزمالك، أنها فوجئت منذ قليل بقرار مفاجئ من الجهات الأمنية، بنقل مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، والمقرّر لها السبت المقبل، من ملعب بتروسبورت، إلى برج العرب بالإسكندرية.

وحضر كل من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس ومحمد سويلم المدير التنفيذي، الاجتماع الأمني للمباراة، مع الجهات الأمنية منذ قليل، لإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، لكن كان هناك إصرار على نقل المباراة لملعب برج العرب، رغم أن الزمالك طبع 10 آلاف تذكرة لإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وحاول مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية، إقناع الجهات الأمنية بإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكنها باءت بالفشل وتم نقل المباراة إلى برج العرب. 

وفى ظل القرار الأخير من الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك أمام القطن التشادي لملعب برج العرب ،تقرر طبع عشرة آلاف تذكرة أخرى وختم تذاكر اللقاء اليوم الأربعاء ، من قبل مديرية أمن الإسكندرية؛ تمهيدا لطرحها للبيع صباح الخميس.

ومن المقرر ان تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ، الأول في مقر النادي ، والثاني في ستاد الاسكندرية ، والثالث في واحه خطاب ببرج العرب.

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