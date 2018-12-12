متحدث النواب: علي عبد العال حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك

قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، صلاح حسب الله، إن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك، حيث تم عقد جلسة، سادها حوار جاد، مساء الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب حول هذا الشأن.





ونوه حسب الله - في تصريح له - بأن الجلسة حضرها هو والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ومعه عضوي مجلس النواب إيهاب الخولي، ومحمد الحسيني.





ووجه حسب الله التحية للدكتور على عبد العال على تدخله لإنهاء الأزمة، وكذلك إلى المشاركين في الجلسة، مشيرا إلى أنها شهدت حرصا من الجميع على الحوار الجاد والتوصل إلى حل جذري أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل نادي الزمالك، والسماح للصحفيين أعضاء النادي بالتواجد خلال الأيام المقبلة.





وقال حسب الله إن رئيس الزمالك وافق على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كل من الدكتور أشرف صبحي، وعبد المحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة.





وأضاف حسب الله أنه سيرافق رئيس الزمالك خلال زيارته المرتقبة إلى نقابة الصحفيين، الخميس المقبل، ومعه النواب إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، كما سيقوم مجلس النقابة بزيارة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، في ظل العلاقة المحترمة بين الطرفين.





وقال حسب الله إن نقيب الصحفيين أشاد، خلال الجلسة، بلائحة نادي الزمالك، مشيرا إلى أنها اللائحة الوحيدة بين جميع الأندية التي يوجد فيها بند خاص بالعضويات المستثناة للصحفيين، وهو ما يؤكد على تقدير إدارة الزمالك لقيمة العمل الصحفي.



