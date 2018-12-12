ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

متحدث النواب: علي عبد العال حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
فريدة محمد
قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، صلاح حسب الله، إن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك، حيث تم عقد جلسة، سادها حوار جاد، مساء الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب حول هذا الشأن.

ونوه حسب الله - في تصريح له - بأن الجلسة حضرها هو والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ومعه عضوي مجلس النواب إيهاب الخولي، ومحمد الحسيني.

ووجه حسب الله التحية للدكتور على عبد العال على تدخله لإنهاء الأزمة، وكذلك إلى المشاركين في الجلسة، مشيرا إلى أنها شهدت حرصا من الجميع على الحوار الجاد والتوصل إلى حل جذري أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل نادي الزمالك، والسماح للصحفيين أعضاء النادي بالتواجد خلال الأيام المقبلة.

وقال حسب الله إن رئيس الزمالك وافق على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كل من الدكتور أشرف صبحي، وعبد المحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة.

وأضاف حسب الله أنه سيرافق رئيس الزمالك خلال زيارته المرتقبة إلى نقابة الصحفيين، الخميس المقبل، ومعه النواب إيهاب الخولي ومحمد الحسيني، كما سيقوم مجلس النقابة بزيارة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، في ظل العلاقة المحترمة بين الطرفين.

وقال حسب الله إن نقيب الصحفيين أشاد، خلال الجلسة، بلائحة نادي الزمالك، مشيرا إلى أنها اللائحة الوحيدة بين جميع الأندية التي يوجد فيها بند خاص بالعضويات المستثناة للصحفيين، وهو ما يؤكد على تقدير إدارة الزمالك لقيمة العمل الصحفي.

وأشار حسب الله إلى أن هذه الجلسة أكدت أن أي مشكلة يمكن حلها من خلال الحوار الجاد والموضوعي، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة، ورئيس الزمالك والنواب المشاركين في الجلسة أكدوا أهمية الدور التنويري والحيوي الذي تقوم به الصحافة المصرية وأنها كانت وستظل المرآة الصادقة لنقل كل ما يدور داخل جميع مؤسسات الدولة للرأي العام.

ترشيحاتنا

القومي للبحوث يحذر: اللحوم المصنعة تسبب السرطان .. فيديو

ترامب عن بن سلمان: زعيم السعودية وحليف جيد للغاية

تامر أمين ينفعل على الهواء.. أرضى اتسرقت.. فيديو

بدون كيرياتين أو فيلر.. 3 مكونات من مطبخك لزيادة كثافة شعرك

الإسماعيلي يودع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح.. فيديو

سهير رمزى تتخلى عن الحجاب فى آخر ظهور.. صور

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر ليفربول ومحمد صلاح بأبطال أوروبا

إصابة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط في حادث خلال سفره للقاهرة

إماراتي مهدد بالسجن بسبب رسالة لخطيبته على واتساب

قرية قشوع بالإسكندرية تنهار بسبب هطول الأمطار.. فيديو

شاهد لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد فوز ليفربول

علي جمعة: مطاف الحرم مدفون به 70 نبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟