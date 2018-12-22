محافظ دمياط ومستشار وزير الإسكان يتفقدان مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور عمرو خطاب مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بمدينة رأس البر والذى تصل تكلفته مبلغ ٢٢٠ مليون جنيه.
وتابعت المحافظ و مستشار وزير الاسكان خلال الزيارة جميع الأعمال بالمشروع موجهين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني لبدء التشغيل التجريبي تمهيدا لدخول المحطة الخدمة فى الموعد المحدد لزيادة القدرة الاستيعابية بها.
كما قامت محافظ دمياط يرافقها الدكتور عمرو خطاب مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي البستان بتكلفة قدرها ١٦ مليون جنيه.
وطالبت خلال الزيارة بإنهاء جميع الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد والبدء في توصيل الوصلات المنزلية بالتوازى مع أعمال الإنشاء لخدمة قرية البستان والقرى المجاورة.
وتابعت المحافظ و مستشار وزير الاسكان خلال الزيارة جميع الأعمال بالمشروع موجهين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني لبدء التشغيل التجريبي تمهيدا لدخول المحطة الخدمة فى الموعد المحدد لزيادة القدرة الاستيعابية بها.
كما قامت محافظ دمياط يرافقها الدكتور عمرو خطاب مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي البستان بتكلفة قدرها ١٦ مليون جنيه.
وطالبت خلال الزيارة بإنهاء جميع الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد والبدء في توصيل الوصلات المنزلية بالتوازى مع أعمال الإنشاء لخدمة قرية البستان والقرى المجاورة.