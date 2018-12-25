إزالة التعديات على أراضي الدولة ببرج العرب.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اليوم، حملة إزالة مكبرة، استهدفت إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة برج العرب القديمة وقرية بهيج.



وقالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه تم خلال الحملة تنفيذ 9 قرارات إزالة عبارة عن 7 قرارات إزالة فرع رى 12 نجع صميدة، وقرار فرع رى 16 بنجع حليص وتنفيذ قرار إزالة فرع رى 6 قرية بهيج نجع السراحنة قبلي.



وأضافت رئيس مركز ومدينة برج العرب، أنه قد تم تنفيذ الظغزالة حتى سطح الأرض وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.