رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على الملاعب التي سوف يتضمنها ملف تنظيم أمم أفريقيا 2019، خلال اجتماعه المنعقد حاليًا.



وقرر اتحاد الكرة إقامة مجموعتين بالقاهرة، على ملاعب القاهرة والسلام، والدفاع الجوي، فيما تستضيف الإسكندرية مجموعة على ملعبي الإسكندرية والمكس.



وتقام مجموعة السويس على ملعب الجيش، فيما تستضيف محافظتا الإسماعيلية وبورسعيد مجموعتين.



وسيكون استاد القاهرة، الذي يسع 74 ألف متفرج - في حالة إصلاح جميع مدرجاته التالفة- هو الملعب الرئيسي للمنتخب المصري في البطولة.



ولم يدرج اتحاد الكرة، استاد برج العرب، رغم أنه الملعب الرئيسي للمنتخب المصري في الأعوام الأخيرة، وهو الأكبر في القارة الأفريقية، من حيث السعة الجماهيرية، إذ تبلغ 86 ألف متفرج.



ويرجع سبب استبعاد برج العرب، إلى أن أبوابه جميعها تطل على طريق واحد، وهو أمر مخالف لقواعد الاستادات الدولية، كما أن شبكة الاتصالات والإنترنت ضعيفه فيه، كونه قريب من منطقة عسكرية.



