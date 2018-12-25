ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:00 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ضرورة تضافر كافة الجهود السياسية والمجتمعية للوصول إلى محافظة خالية من الأمية فى أقل من 3 سنوات وذلك فى إطار الخطة القومية التى تبنتها الدولة والتى تستهدف مجتمعا متعلما يجيد القراءة والكتابة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية فعاليات توقيع أربعة بروتوكولات بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة طنطا وكلية التربية بطنطا والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وحزب مستقبل وطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من الأمية التى تعد العامل الأساسى للزيادة السكانية والفقر والمرض.

وتم توقيع البروتوكول الأول بين الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة والذى يستهدف محو أمية 60000 أمى خلال العام الواحد وذلك بمشاركة الكوادر البشرية فى الكليات المعنية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) بجهودهم لمحو أمية عدد من الأميين بقرى وأحياء ومراكز المحافظة على أن يقوم الطالب بمحو أمية 8 خلال الفتره الدراسية بالجامعة وكذا العمل على محو أمية جميع العاملين في وظيفة خدمات معاونة بالجامعة على أن تلتزم الهيئة بتوفير المستلزمات العلمية والتعليمية ومصادر المعرفة وأدوات مكتبية واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخرج الدارسين وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة.

ويتم استخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية طبقًا للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة، وكذلك عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية ومجال التنمية والدعاية والإعلان، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ مبادرة القضاء على الأمية بدائرة محافظة الغربية، مع القيام بعمليات الإشراف والتقويم وتسهيل مهام الجهات المنفذة للمشروع بالمحافظة، كذلك إعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدى تنفيذها وجدية العمل والنتائج المحققة في كل دورة امتحانية، ومنح مكافأة مالية قدرها 300 جنيه عن كل دارس يجتاز الامتحانات.

كما تم توقيع البروتوكول الثانى مع الدكتور سمير الخويت عميد كلية تربية طنطا والذى يستهدف محو أمية 14000 أمى سنويًا.. أما البروتوكول الثالث مع العميد سعيد الشاذلى رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ويستهدف محو أمية 500 أمى سنويًا.. والبروتوكول الرابع مع المحاسب محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية والذى يستهدف محو أمية 500 أمى سنويًا.

وأشار الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار فى كلمته الى أن الخطة الإستراتيجية الطموحة لمحو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة التى تستهدف محو أمية 18 مليون مصرى خلال أربع سنوات للقضاء على الأمية التى هى أساس الجهل والفقر والمرض والتى تعوق بناء أى مجتمع.

وفى محافظة الغربية تستهدف الإستراتيجية القضاء على أمية ما يقرب من 800 ألف أمى بنسبة 23.9% .

وفى نهاية كلمته قدم عمري الشكر لمحافظ الغربية على تقديمه كافة سبل الدعم والرعاية للهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ خطتها فى القضاء على الأمية.

وأكد محافظ الغربية على متابعته لتنفيذ هذه البروتوكولات على أرض الواقع والعمل على تحقيق نتائج أكثر من الموضوعة ضمن الإستراتيجية .. مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجميع للقضاء على الأمية هذا الخطر الداهم الذى يهدد أمن الوطن ويقف عائقًا أمام تحقيق التنمية والازدهار.

كما قدم الشكر لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار على الجهد الكبير الذى يبذله هو وفريق العمل المرافق له ولجميع المشاركين في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية .. مطالبًا بإشراك الجميع فى القضاء على الأمية بجميع أنحاء المحافظة وتوعية المواطنين بأهمية العمل على محو الأمية حفاظًا على مجتمع خال من المرض والفقر والجهل.
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات
محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات

ترشيحاتنا

تريزيجيه ثالثًا خلف ليونيل ميسي في عدد المراوغات على مستوى العالم.. صورة

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

للإقامة في مصر.. تعرف على شروط الحصول على الجنسية والمبلغ المطلوب

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

بطولات بورسعيدية.. كيف قتل الطفل عسران ثعلب المخابرات البريطانية برغيف خبز؟

شعراوي: قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضي على 80 ٪؜ من الفساد

إنذار بحري: ارتفاع الأمواج على المتوسط واضطراب ملاحي من الغد

منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور

سبق له اللعب مع كهربا.. من هو الإسرائيلي الذي يهدد محمد صلاح في ليفربول؟

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

خالد بيومي يسخر من اتحاد الكرة ورد صادم من إبراهيم سعيد

مدبولى يلتقي عبد العال لبحث أزمة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

فيديو

جولة بمنزل الرئيس الراحل السادات احتفالًا بمئويته .. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا
السيسي: السادات شخصية ملهمة للأجيال الحالية والقادمة.. فيديو
الرئيس السيسي: مصر تطلب السلام العادل الذي تحميه القوى القادرة.. فيديو
السيسي يوجه التحية لاسم الرئيس الراحل أنور السادات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟