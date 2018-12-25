محافظ الغربية: نستهدف محافظة خالية من الأمية في أقل من 3 سنوات

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ضرورة تضافر كافة الجهود السياسية والمجتمعية للوصول إلى محافظة خالية من الأمية فى أقل من 3 سنوات وذلك فى إطار الخطة القومية التى تبنتها الدولة والتى تستهدف مجتمعا متعلما يجيد القراءة والكتابة.



جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية فعاليات توقيع أربعة بروتوكولات بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة طنطا وكلية التربية بطنطا والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وحزب مستقبل وطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من الأمية التى تعد العامل الأساسى للزيادة السكانية والفقر والمرض.



وتم توقيع البروتوكول الأول بين الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة والذى يستهدف محو أمية 60000 أمى خلال العام الواحد وذلك بمشاركة الكوادر البشرية فى الكليات المعنية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) بجهودهم لمحو أمية عدد من الأميين بقرى وأحياء ومراكز المحافظة على أن يقوم الطالب بمحو أمية 8 خلال الفتره الدراسية بالجامعة وكذا العمل على محو أمية جميع العاملين في وظيفة خدمات معاونة بالجامعة على أن تلتزم الهيئة بتوفير المستلزمات العلمية والتعليمية ومصادر المعرفة وأدوات مكتبية واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخرج الدارسين وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة.



ويتم استخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية طبقًا للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة، وكذلك عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية ومجال التنمية والدعاية والإعلان، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ مبادرة القضاء على الأمية بدائرة محافظة الغربية، مع القيام بعمليات الإشراف والتقويم وتسهيل مهام الجهات المنفذة للمشروع بالمحافظة، كذلك إعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدى تنفيذها وجدية العمل والنتائج المحققة في كل دورة امتحانية، ومنح مكافأة مالية قدرها 300 جنيه عن كل دارس يجتاز الامتحانات.



كما تم توقيع البروتوكول الثانى مع الدكتور سمير الخويت عميد كلية تربية طنطا والذى يستهدف محو أمية 14000 أمى سنويًا.. أما البروتوكول الثالث مع العميد سعيد الشاذلى رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ويستهدف محو أمية 500 أمى سنويًا.. والبروتوكول الرابع مع المحاسب محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية والذى يستهدف محو أمية 500 أمى سنويًا.



وأشار الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار فى كلمته الى أن الخطة الإستراتيجية الطموحة لمحو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة التى تستهدف محو أمية 18 مليون مصرى خلال أربع سنوات للقضاء على الأمية التى هى أساس الجهل والفقر والمرض والتى تعوق بناء أى مجتمع.



وفى محافظة الغربية تستهدف الإستراتيجية القضاء على أمية ما يقرب من 800 ألف أمى بنسبة 23.9% .



وفى نهاية كلمته قدم عمري الشكر لمحافظ الغربية على تقديمه كافة سبل الدعم والرعاية للهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ خطتها فى القضاء على الأمية.



وأكد محافظ الغربية على متابعته لتنفيذ هذه البروتوكولات على أرض الواقع والعمل على تحقيق نتائج أكثر من الموضوعة ضمن الإستراتيجية .. مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجميع للقضاء على الأمية هذا الخطر الداهم الذى يهدد أمن الوطن ويقف عائقًا أمام تحقيق التنمية والازدهار.



كما قدم الشكر لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار على الجهد الكبير الذى يبذله هو وفريق العمل المرافق له ولجميع المشاركين في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية .. مطالبًا بإشراك الجميع فى القضاء على الأمية بجميع أنحاء المحافظة وتوعية المواطنين بأهمية العمل على محو الأمية حفاظًا على مجتمع خال من المرض والفقر والجهل.