رؤوف عبد القادر: ماركوفيتش مديرًا فنيًا لـ رجال يد الأهلي

اكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، لتولي مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي خلال الفترة القادمة.



وأوضح أن الأهلي قام بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، وتم تصفيتها ليتم اختيار ماركوفيتش نظرًا لقدراته المميزة، وسابق عمله في المنطقة العربية وتحديدًا مع منتخبات الكويت والإمارات.



وأشار الى أن عقد المدرب الجديد يمتد لنهاية الموسم. ومن المنتظر أن يصل القاهرة بعد غدٍ، الخميس، لتوقيع العقود بشكل رسمي وتولي مهمته.



وكان مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير قد قام بتوجيه الشكر لعاصم حماد، المدير الفني، وتم الاستقرار على تعيين مدير فني أجنبي للفريق.