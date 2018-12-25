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أخبار العالم

روسيا تدرس إمكانية الاستثمار مع أرامكو السعودية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:50 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أ ش أ
أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يدرس إمكانية الاستثمار في مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.

وقال دميتريف - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نحن ندرس الاستثمار مع أرامكو السعودية في روسيا في مشاريع مثل "آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، ومختلف مشاريع البتروكيماويات"، مشيرا إلى أن الاستثمار قد يجذب مليارات الدولارات من أرامكو إلى روسيا، بعد أن تعمل الشركات الروسية لحساب الشركة السعودية.

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