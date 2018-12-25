روسيا تدرس إمكانية الاستثمار مع أرامكو السعودية

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يدرس إمكانية الاستثمار في مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.



وقال دميتريف - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نحن ندرس الاستثمار مع أرامكو السعودية في روسيا في مشاريع مثل "آركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، ومختلف مشاريع البتروكيماويات"، مشيرا إلى أن الاستثمار قد يجذب مليارات الدولارات من أرامكو إلى روسيا، بعد أن تعمل الشركات الروسية لحساب الشركة السعودية.