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محافظات

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
انفجرت مساء اليوم ماسورة صرف صحى، أدت إلى تجمع مياه بتقاطع بطريق البوسترات من طريق الأوتوستراد مع أسفل الدائرى بحي طرة.

أدى الانفجار إلى غلق الطريق وإجراء عدة تحويلات مرورية كالتالي، القادم من القاهرة الجديدة يسلك طريق الدائرى ويستكمل لأثر النبى، أما القادم من المعادى يستكمل الكورنيش ويتم الدوران للاستكمال والعودة مرة أخرى لمناطق شمال طره ومعهد الإمناء فى اتجاه الكورنيش.

وتفقد محافظ القاهرة موقع كسر ماسورة صرف صحي منذ قليل بحي طرة.

ووجه محافظ القاهرة بتوجه كل الشفاطات الخاصة بالحي وشركة الصرف الحي لإزاحة المياه.

ووجه عبد العال بسرعة إصلاح الماسورة ، وإعادة الشيء لأصله.
تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور
تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور
تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور
تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

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