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الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الجو بدءا من اليوم.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح، وأوضح أن الطقس فى القاهرة سيكون معتدل فى درجة حرارته يصاحبه شبورة مائية فى الصباح الباكر فى المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد ساعة ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية فى السواحل الشمالية متمثلة فى نشاط الرياح مصاحبة للأتربة وسوف يشعر المواطن ببرودة الجو.

وأشار إلى سقوط أمطار من الغد علي السواحل الشمالية، علي أن تبدأ في الوجه البحري والقاهرة مساء غد، مؤكدا غزارة الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري والتي قد تصل إلي الأمطار الرعدية.

وأوضح أن سقوط الأمطار سوف يستمر حتى يوم الجمعة، علي أن تنحسر يوم السبت علي السواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلي أن الأمطار سوف تكون متوسطة علي البحر الأحمر ومدن القناة.

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