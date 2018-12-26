ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة سعودية: 63 خرقا قامت بهم ميليشيا الحوثي منذ تفعيل الهدنة بالحديدة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن قيام ميليشا الحوثي الإرهابية بـ 63 خرقا لاتفاقات ستوكهولم خلال 3 أيام فقط من تفعيل الهدنة بمحافظة الحديدة اليمنية، مشيرة إلى أن تلك الخروقات تم رصدها من قبل خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة .

وقالت الصحيفة فى افتتاحتها اليوم /الأربعاء/ وتحت عنوان - ميليشيا الحوثي وثقافة نكث العهود - إن ميليشا الحوثي قد ارتكبت تلك الخروقات خلال ثلاثة أيام فقط من سريان الهدنة، والتى تنوعت بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، موضحه أن تلك الانتهاكات قد تزامنت مع وصول الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة وفريقه المكلفين بتعزيز الهدنة .

وتابعت الصحيفة، أن هذا العدد من الخروقات خلال ثلاثة أيام فقط يؤكد ثقافة هذه الميليشيا المتمردة في نكث العهود،وسهولة التوقيع على التعهدات في قاعات الحوار ومن ثم التملص منها على الجبهات، مشددة على أن دول التحالف والشرعية فى اليمن هى بذلك التى أثبتت جديتها في المضي قدما في الحل السياسي وليس بالتوقيع على المعاهدات ومخالفتها .

واختتمت الصحيفة، قائلة : إنه على الأمم المتحدة ورعاة اتفاقات السويد أن يرصدوا التجاوزات، وأن يتعاملوا معها بما تستحق على أنها انتهاكات لاتفاقات دولية رعتها الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لأن أي تهاون في التعامل معها سيعيد الأمور إلى المربع الأول، وسيعطي هذه الميليشا فرصة تفسير الموقف الدولي بشكل خاطئ.

ترشيحاتنا

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

محمد عساف يتفوق على عمرو دياب لأول مرة

حكم إعطاء الأب زكاة لابنه المتزوج

رخيص وإمكانيات جبارة.. مميزات هاتف شاومي الجديد

اليوم.. محاكمة محمد البلتاجي بتهمة إهانة القضاء

أمير طعيمة ينتقد بشرى بعد هجومها على محمد رمضان

جامعة عين شمس تكشف خطة إلغاء الامتحانات الورقية

2018.. أبرز مشاهد البكاء لنجوم الرياضة في العالم.. دموع صلاح تأثرا بصدمة راموس.. ونيمار ينهار رغم الفوز على كوستاريكا

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 /12 /2018 في مدن ومحافظات مصر

داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم الانتحاري بمقر الخارجية الليبية

طريقة سهلة لعمل الكيك بمذاق لا يقاوم

حكم فرضية ارتداء المرأة المسلمة للنقاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فيديو

بث مباشر .. افتتاح الرئيس السيسي مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2
السيسي يصل منطقة غيط العنب لافتتاح مشروع إسكان بشائر الخير 2 .. فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة برودة شتاء 2019 عن الأعوام السابقة .. فيديو
والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو
صندوق العشوائيات:350 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟