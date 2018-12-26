صحيفة سعودية: 63 خرقا قامت بهم ميليشيا الحوثي منذ تفعيل الهدنة بالحديدة

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن قيام ميليشا الحوثي الإرهابية بـ 63 خرقا لاتفاقات ستوكهولم خلال 3 أيام فقط من تفعيل الهدنة بمحافظة الحديدة اليمنية، مشيرة إلى أن تلك الخروقات تم رصدها من قبل خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة .



وقالت الصحيفة فى افتتاحتها اليوم /الأربعاء/ وتحت عنوان - ميليشيا الحوثي وثقافة نكث العهود - إن ميليشا الحوثي قد ارتكبت تلك الخروقات خلال ثلاثة أيام فقط من سريان الهدنة، والتى تنوعت بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، موضحه أن تلك الانتهاكات قد تزامنت مع وصول الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة وفريقه المكلفين بتعزيز الهدنة .



وتابعت الصحيفة، أن هذا العدد من الخروقات خلال ثلاثة أيام فقط يؤكد ثقافة هذه الميليشيا المتمردة في نكث العهود،وسهولة التوقيع على التعهدات في قاعات الحوار ومن ثم التملص منها على الجبهات، مشددة على أن دول التحالف والشرعية فى اليمن هى بذلك التى أثبتت جديتها في المضي قدما في الحل السياسي وليس بالتوقيع على المعاهدات ومخالفتها .



واختتمت الصحيفة، قائلة : إنه على الأمم المتحدة ورعاة اتفاقات السويد أن يرصدوا التجاوزات، وأن يتعاملوا معها بما تستحق على أنها انتهاكات لاتفاقات دولية رعتها الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لأن أي تهاون في التعامل معها سيعيد الأمور إلى المربع الأول، وسيعطي هذه الميليشا فرصة تفسير الموقف الدولي بشكل خاطئ.

