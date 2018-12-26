البوكسينج داي .. آرسنال وتشيلسي في مهمة جديدة أمام برايتون وواتفورد

يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على نظيره برايتون، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة والربع مساءً، على ملعب "فالمر"، في جولة البوكسينج داي بالأسبوع التاسع عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويأمل محمد النني في تسجيل ظهوره الثاني بالدوري الإنجليزي مع أرسنال، بعدما قاد تشكيل فريقه المباراة الماضية أمام بيرنلي، والتي انتهت 3-1 للجانرز.



ويحتل أرسنال المركز الخامس، في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.



وفي السياق ذاته، يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره واتفورد، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "فيكارج رود".



ويدخل تشيلسي مباراة اليوم، لتخطي الهزيمة التي تلقاها أمام ليستر سيتي الجولة الماضية، على ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 1-0.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على أرسنال، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 27 نقطة.



وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.



وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".



وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.