حكم الصلاة على المتوفى المديون

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من مات وعليه دين يُصلى عليه، مشيرا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان لا يصلي على من عليه دين حتى يضمنه أحد.



وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز الصلاة على شخص متوفى وعليه دين؟»، أن الميت مرهون بدينه كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن روحه تظل معلقة بالدين لأن الدين من حقوق العباد.



وأشار إلى أنه يجب ننوي أن نقضي هذا الدين، فإذا مات الإنسان وعليه دين فعلى أوليائه أن يسددوا هذا الدين، أما إذا كان أولياؤه لا يستطيعون أن يسددوا ما عليه فيقضي الله عنه دينه كما قال صلى الله عليه وسلم.