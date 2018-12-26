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أحمد موسى:محافظ الإسكندرية كان مستعدًا لـ تساؤلات السيسي..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:03 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
ندى فتح الله
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تؤدي الحقوق والالتزامات التي عليها تجاه مواطنيها كافة، وبالتالي لن تترك حقها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح المشروع السكني بشاير الخير 2 بمحافظة الإسكندرية، قد أكد أن الدولة سوف تستعيد كافة حقوقها، وجميع قطاعات الدولة مسؤولة عن هذا الأمر.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظ الإسكندرية خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع بشاير الخير 2، كان قادرا ًعلى الرد على كافة التساؤلات التي وجهت له من قبل الرئيس.

وأشار إلى أن المهندس كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دائمًا جاهز بالرد على تساؤلات الرئيس السيسي بالأرقام والإنجازات، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعي تمامًا أنه لا يجب ان يسأل الرئيس ولا يجد إجابة سريعة وواضحة.

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