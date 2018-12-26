نقيب المهن التعليمية يتفقد نادي المعلمين ببورسعيد قبيل افتتاحه

تفقد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، برفقة على الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، نادي المعلمين بالمحافظة؛ وبحضور محمد رفعت، أمين النقابة الفرعية ببورسعيد، وعدد من أعضاء النقابية الفرعية؛ وذلك قبيل افتتاحه بساعات قليلة.



ويضم النادي حمامي سباحة أحدهما للكبار والآخر للأطفال، وملاهي للأطفال، وصالونات، ويوجد به فندق يحتوي على غرف فندقية فاخرة ومكيفة، بالإضافة إلى مجمع قاعات وكذلك صالة جيم ومطعم وكافتيريا.



ويخدم النادي 7 لجان نقابية هي "لجنة المناخ، لجنة الزهور، لجنة الشرق، لجنة العرب، لجنة بورفؤاد، لجنة الجنوب، لجنة الضواحي".



والتقط نقيب معلمي مصر عددا من الصور التذكارية مع عدد من المعلمين والأطفال والعاملين بالنادي.