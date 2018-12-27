رأس طفلك بتعرق كتير .. اكتشف السبب

يتعرض الأطفال حديثو الولادة لعدد كبير من المشكلات الصحية التى لاتعرف الكثير من الأمهات أسبابها وكيفية التعامل معها ومنها تعرق الرأس .. فهل هذا الأمر طبيعيى أم يدل على وجود مشكلة ما؟



وعرض موقع "boldsky" إجابة مفصلة لهذا السؤال حيث عرض أهم 4 أسباب وراء تعرق رأس الأطفال، هى:



الحمى

تشعر بارتفاع حرارة رأس طفلك بالحرارة مقارنة ببقية الجسم، إذا كنت تريد أن تتحقق من الحمى ، فعليك أن تشعر بخدود طفلك أو الجلد تحت ذقنه مما يساعدك على تحديد أكثر دقة لدرجة حرارة الجسم. يعمل جسم طفلك بشكل مختلف عن البالغين. لذا ، لا تقلق إذا كان طفلك لديه رأس ساخن. قد تكون مجرد طبيعة فى الجسم فقط استشر الطبيب.



الغدد العرقية

المولود الجديد ليس لديه غدد عرقية نشطة باستثناء منطقة الرأس لهذا السبب نجد أن جسم طفلك لا يتعرق والرأس فقط هو الذي يتعرق كثيرا فإذا كان رأس طفلك يكسر العرق ، فهذا يعني أنه يشعر بالسخونة.



التعرق في الليل

إذا كنت قلقًا من أن يكون رأس طفلك يتعرق أثناء النوم ، فهذا يعني أيضًا سببًا وجيهًا. الأطفال لا يرمون ويتحولون مثل البالغين في نومهم. ذلك هو السبب؛ يبقى رأسهم في أقل من نفس الموقف. هذا يؤدي إلى تدفئة الرأس وتعرق الرأس في الليل. قد يكون السبب الآخر هو أنك تغطى طفلك بأشياء كثيرة وقت النوم.



التعرق أثناء الرضاعة

يتعرق الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية ، تفضل معظم الأمهات وضعية المهد. وهذا يتطلب منك أن تمسك رأس طفلك باستمرار في نفس الوضع طالما يتم تغذية طفلك، تضفي راحة يدك دفءًا على رأس طفلك الرضيع ، وهذا هو السبب وراء تعرّض رأس طفلك للتعرق أثناء الرضاعة.

