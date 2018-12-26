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مستقبل وطن يجري 28 عملية مياه بيضاء لأهالي الغردقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحر الأحمر، عودة الحافلة التي كانت تقل أهالي مدينة الغردقة لإجراء عمليات المياه البيضاء لهم بأحد المستشفيات الخاصة للعيون، مشيرا إلى أن الحزب تكلف بمصاريف الانتقالات والمعيشة بالقاهرة.

وأكد أمانة حزب مستقبل وطن، إجراء عمليات لـ 28 فردا من أهالي الغردقة كمرحلة أولى في انتظار سفر المرحلة الثانية أواخر الشهر الحالي والخاصة بأهالي سفاجا.

ومن جانبها، عبرت ليلى قاسم أمينة المرأة بالحزب والمرافقة للمرضي في سفرهم عن سعادتها البالغة بمرافقتها للأهالي، مؤكدة حسن الاستقبال من جانب المستشفى وتذليل جميع العقبات أمام الأهالي والمرضى

وأكدت دور الحزب بالمحافظة في مساعدة الاهالي والعمل على تلبية جميع متطلباتهم والمساهمة في علاجهم وخاصة الاسر المحتاجة للدعم.

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