تعليق صادم من نجم الزمالك بشأن قرب رحيل صلاح عن ليفربول

علّق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، على ما يثار حالياً حول قرب حدوث أزمة بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري وفريقه بسبب قرب تعاقد الفريق مع لاعب إسرائيلي.





وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الواحد زهق من الفتن وأسلوب ترويج الشائعات والأخبار المنفسنة وبالذات على محمد صلاح وآخر الأكاذيب التي يتم ترويجها.. لاعب إسرائيلي سيلعب بجانب صلاح في ليفربول.. وصلاح يفكر في الرحيل.. المشكلة أصبحت من المروجين الساذجين.. مش بس في صانعي الكذبة".









وكانت أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قرر الرحيل عن الريدز في حال إتمام التعاقد مع مؤنس دبور مهاجم نادي ريد بُل سالزبورج النمساوي صاحب الجنسية الصهيونية.





وقالت صحيفة ميرور إن محمد صلاح، أبلغ إدارة ناديه بالرحيل عن الريدز فى حال إتمام التعاقد مع اللاعب الإسرائيى فى الفترة المقبلة.



