وزير لبناني: الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا عرضت رحلتين مدنيتين للخطر

قال وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان يوسف فنيانوس، إن الضربات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا بالأمس، كادت تصيب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الأشغال، اليوم، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استعرض خلاله تفاصيل الواقعة وكيفية التعامل معها.



وأشار الوزير فنيانوس إلى أن لبنان "نجا بأعجوبة من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين داخل الأجواء اللبنانية أثناء استباحة الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في عدوانها على جنوب العاصمة السورية دمشق".. بحسب ما صرح به الوزير.

وأكد فنيانوس أنه اتفق مع رئيس الوزراء الحريري، على أن يتقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، لاستصدار القرار المناسب الذي من شأنه أن يحمي البلاد والمدنيين.



يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ بشكل شبه يومي طلعات داخل الأجواء اللبنانية، تقوم بها طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية، وهو الأمر الذي كان محل احتجاج رسمي متكرر بوصفه خرقا للسيادة اللبنانية.. كما يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية خلال الغارات التي يشنها بين الحين والآخر على أهداف داخل الأراضي السورية.