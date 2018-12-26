سيد رجب يروج لـ"أبوالعروسة" على طريقته الخاصة

روج الفنان سيد رجب، البرومو الدعائي لمسلسل أبوالعروسة الجزء الثاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعلق "رجب" قائلا: "وتستمر حكاية مسلسل أبوالعروسة الموسم الثاني الأحد 30 ديسمبر علي شاشة Dmc"



وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال.