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رياضة

رد فعل محمد صلاح على أزمة اللاعب الإسرائيلي تهيمن على الصحافة العالمية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:14 م
مؤنس دبور ومحمد صلاح
مؤنس دبور ومحمد صلاح
حسام رضوان

مع انتشار الأنباء حول اقتراب تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع اللاعب الإسرائيلي المسلم، مؤنس دبور، مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

تحدثت تقارير إعلامية حول احتمالات رحيل اللاعب المصري محمد صلاح عن ملعب انفيلد في حال تمت الصفقة.

حيث قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن صلاح قد يرحل عن ليفربول في حال ضم دبور، مذكرة برفض "الملك المصري" مصافحة لاعبي نادي مكابي تل أبيب حين كان لاعبا في صفوف نادي بازل السويسري عام 2014.

وأضافت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفردت تقارير تؤكد أن صلاح هدد بالفعل بالرحيل عن الفريق في حال التعاقد مع دبور، وأن ذلك على الرغم أن مقربين من صلاح قالوا إنه يحتاج إلى تركه منفردا، وإتاحة المجال له للتركيز على كرة القدم، وأنه لاعب محترف ولا يهتم لتعاقد النادي مع أي لاعب أيا من كان.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية ما جاء بالتقارير الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام البريطانية تناولت هذه التقارير على نطاق واسع، وركزت على تجنب صلاح مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب، بالإضافة إلى الضغط الشعبي المتوقع من مسقط رأسه "مصر"، بسبب العلاقات العربية الإسرائيلية، وماله من تأثير على قرار صلاح.

ولفتت الصحيفة إلى إحصائيات اللاعب مؤنس دبور، 26 عاما، الذي سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين في 30 مباراة لعبها مع سالزبورج هذا الموسم. وسجل أيضا 33 هدفا في إجمالي 65 مباراة لعبها مع الفريق.

فيما علق موقع "جول" في نسخته بالبرتغالية، على التقارير الإعلامية بأن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر متوترة للغاية بسبب الحرب التي لا نهاية لها على مدار الـ50 سنة الماضية، وأنه ليس من العبث الاعتقاد أن صلاح يضايقه احتمال وصول دبور وأنه سيطالب بالرحيل عن ليفربول، تاركًا العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في حالة تأهب.

فيما نوهت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن ليفربول يسعى للتعاقد مع دبور كاحتياطي للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأن ليفربول لديه تاريخ في التعاقد مع لاعبين إسرائيليين ويهود مثل آفي كوهين، وروني روزنتال، ويوسي بن عيون.

واستدركت أن تقرير "جيروزاليم بوست" بالرغم من ذلك، نقل عن عدد من المقربين لصلاح قولهم إن دبور ليس من نوعية المهاجمين الذين يسعى ليفربول للتعاقد معه في الوقت الحالي.

وتابعت أنه يقال إنه على الرغم من ان ليفربول يراقب دبور بالفعل، إلا أنه من غير المرجح أن يخاطروا برحيل صلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤنس دبور هو إسرائيلي مسلم، من عرب 48، انضم إلى نادي ريد بول سالزبورغ العام الماضي قادما من جراسهوبر السويسري. فيما يلعب شقيقه أنس دبور في خط وسط نادي بني لود الإسرائيلي.

وكشف دبور في حوار تلفزيوني في 22 ديسمبر الجاري عن أنه من عشاق نادي أرسنال الإنجليزي منذ صغره، وأن اللاعب الفرنسي تييري هنري هو ملهمه، وأنه السبب الأول في أن يصبح مهاجما.

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