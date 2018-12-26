أحمد موسى: جهود الدولة كبيرة في تطوير العشوائيات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، موضحًا أن الرئيس كلف الجهات المعنية بالتصدي للمخالفين في هذا الشأن.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل مهمة للحكومة، اليوم، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير 2 في غيط العنب بالإسكندرية، وقال لهم: «لا توجد متابعة للمخالفات التي تتم في المحافظات» .





وكشف الإعلامي عن أن محافظ الإسكندرية كشف عن رقم مرعب فى حجم الاعتداء على الأراضي، بقوله: «توجد 112 ألف مخالفة بناء فى الإسكندرية".



