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فن

شاهد.. أفيش مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 11

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أصدرت إدارة مهرجان المسرح العربى، أفيش الدورة 11 من المهرجان المقرر انطلاقه فى الفترة بين 10-16 يناير 2019، وتقيمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة.

كانت الهيئة العامة للمسرح أعلنت فى بيان، دراسة 148 ملفًا مسرحيًا بعد استبعاد الملفات التى خالفت الشروط المعلنة فى استمارة التقديم، وتلك التى لم تستكمل ملفاتها، وخلصت إلى اختيار 17 عرضًا موزعة على قسمين، أحدهما قسم العروض العامة المتاح للجميع، ويشملُ 9 عروض هى "الحادثة" و"المعجنة" و"مسافر ليل" من مصر و"تقاسيم على الحياة" من العراق و"صباح ومسا" من المغرب و"قمرة 14" من تونس و"ليلك ضحى" من الإمارات و"جنونستان" و"سلالم يعقوب" من الأردن.

ويضم قسم "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى" 8 عروض هى "الرحمة" من الكويت و"الطوق والإسورة" من مصر و"المجنون" من الإمارات و"ذاكرة قصيرة" من تونس و"عبث" و"شايكة" من المغرب و"النافذة" و"نساء بلا ملامح" من الأردن.

وتشمل فعاليات المهرجان ورشتين مسرحيتين دوليتين للسينغرافيا والإضاءة سيقدمهما فنانان صينيان، وهناك ورش بأكاديمية الفنون بدعم الهيئة العربية للمسرح، بالإضافة لـ10 كتب عن المسرح المصرى، ستصدر بمناسبة انعقاد الدورة فى مصر إضافة إلى تكريم 25 فنانًا مصريًا.

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