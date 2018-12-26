أول تعليق من الأوقاف على واقعة استخراج جثة وإقامة زفة لها ببني سويف

قال الشيخ صبري عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لواقعة استخراج جثة شخص بعد مرور 5 أشهر على وفاته، وإقامة زفة بالأعلام الخضراء لجثته؛ لبناء مقام له في منزله ببني سويف، قائلًا: "خرافات لا أصل لها في الدين".





وأضاف "عبادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الميت له حرمة مثل الحي تمامًا، وقد أكد الإسلام هذه الحرمانية في القرآن الكريم والسنة النبوية.



