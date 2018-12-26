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مبارك: رئيس الجمهورية يمشي ميجراش حاجة بس الدولة لا تسقط.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جلسة الاستماع إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إنه قرر ترك الحكم في 11 فبراير 2011 عندما أدرك وجود مخطط تخريبي للبلاد ولذلك قرر أن يتنحى عن إدارة شئون البلاد وترك الأمور للقوات المسلحة لإدارتها.

وأضاف مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية، إن المطالب خلال أحداث 25 يناير 2011 طالب فيها المحتجون بإقالة وزير الداخلية، رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية ثم قاموا بتدمير الشرطة وقلتوا عددا كبيرا منهم وكانوا يريدون استهداف القوات المسلحة وهي الملاذ الأخير لتأمين البلد ومع شعوره بخطورة الأمور في 11 فبراير قرر الانسحاب وتسليم السلطة للقوات المسلحة.

وأكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أنه قرر التنحي قائلا: «وزير الداخلية يمشي رئيس الوزراء يمشي رئيس الجمهورية يمشي ميجراش حاجة لكن الدولة تسقط لأ ولذلك سلمتها إلى القوات المسلحة»، قائلا إن الثائرين والإخوان كانوا يريدون الاحتكاك بالقوات المسلحة.

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