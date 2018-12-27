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أخبار العالم

ترامب يغادر العراق وإلغاء اجتماعه مع عبد المهدي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
حسام جابر
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي إلغاء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما غادر هذا الأخير الأراضي العراقية بعد زيارة قصيرة للقوات الأمريكية في العراق، بمناسبة احتفالات الكريسماس.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن ترامب، غادر العراق برفقة زوجته، ميلانيا، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، دون إجراء اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي.

ونشر مكتب رئيس الوزراء العراقي بيان أعلن فيه إلغاء الاجتماع بسبب خلافات حول كيفية تنظيم اللقاء.

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