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اقتصاد

التصديرى للصناعات الكيماوية :السوق الأفريقى استحوذ على جزء من صادراتنا خلال 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن السوق الأفريقية استحوذت على نصيب من صادرات القطاع خلال العشر أشهر الماضية، مضيفًا إن مصر لديها فرصة للتصدير والاستثمار في إفريقيا أكبر من الصين وتركيا ودول كثيرة أخرى.

وأكد أبو المكارم ،ل"صدى البلد" أن توطيد العلاقات التجارية مع دول افريقيا أمر في غاية الأهمية، وأن أي دولة يتم التصدير إليها أو التعاون معها اقتصاديا لها فائدة كبيرة جدا، مضيفًا أن مصر تعد الدولة الأكبر والأكثر نموا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا وصناعيا فنحن نتمتع بصناعة قوية ومنتجات ذات جودة كبيرة، كما أن لدينا الآن مشروعات بنية تحتية كبيرة، وطرق ممهدة تؤدي إلى إفريقيا مثل الطريق الواصل للسودان وغيرها.

وأضاف أبو المكارم، نتحرك لزيادة عدد المصدرين إلي الدول التي نتعامل معها لتحقيق الهدف المرجو من التصدير وتحقيق الرقم المستهدف من العملية التصديرية، مشيرا إلي أن دخول السوق الإفريقي بقوة يحتاج تركيز شديد جدا، ولذلك بدأنا في سفر بعثات تجارية دورية لبعض الدول الأفريقية كل شهرين أو ثلاثة حيث نرسل بعثة ترويجية لدولة أو دولتين حسب الاحتياج.

وأوضح، أن قلة الصادرات سببها وجود دول أفريقية حبيسة، ما يجعل تكلفة الشحن مرتفعة، ولكن هذا الأمر يمكن التغلب عليه، مضيفًا أن يتم حاليا العمل علي وجود مناطق لوجستية ومخازن في الدول التي نتعامل معها، لأن السوق الأفريقي يفضل البضاعة الحاضرة، كما تفعل الصين والهند وتركيا بتواجد بضاعتهم هناك.

وذكر ابو المكارم ، أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق نموا بلغ 25% خلال العشرة الأشهر الأولي من عام 2018 وهي أعلي نسبة نمو تمت بحجم أعمالها وحجم تصديري بقيمة 4.5 مليار دولار.

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